Европейские страны запланировали новые санкции из-за российских кибератак

Соединенное Королевство, Нидерланды и некоторые другие страны Европы настаивают на введении ЕС ограничительных мер в ответ на кибератаки после предполагаемых нападений российских и китайских хакеров.

Ограничительные меры предлагается вводить за атаки на информационные системы, кражу интеллектуальной собственности, а также иную деятельность в интернет-пространстве, осуществляемую в интересах зарубежных стран. Здесь в том числе имеются ввиду вмешательства хакеров в выборы.



Как отмечает Bloomberg, вопрос санкций за кибератаки обсуждается Евросоюзом с 2015 года. В последнее время некоторые страны усилили давление по этой теме. Лидеры ЕС планируют обсудить их предложения на следующей неделе.

Напомним, что ранее власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.

К обвинениям присоединилась Великобритания, которая обвинила Россию в хакерской атаке на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года. В российском МИДе на это заявили, что фактов о наличии кибератак предоставлено не было.