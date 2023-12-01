В Татарстане сокращается доля заражающейся ВИЧ молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксировано снижение доли лиц младше 30 лет в структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова.

— У нас молодежь как-то больше осведомлена о ВИЧ-инфекции. И доля заражений среди лиц до 30 лет неуклонно снижается. В основном заражаются лица среднего и трудоспособного возраста, — сказала она.

Среди татарстанцев, живущих с ВИЧ, преобладают мужчины — 60%. Удельный вес ВИЧ-инфицированных женщин составляет 40%.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 724 впервые выявленных случая заражения ВИЧ. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В 16 районах Татарстана заболеваемость ВИЧ в 2023 году превышает общереспубликанский показатель. Он составляет 19,3 случая на 100 тысяч жителей.



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Татьяна Демина