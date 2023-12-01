В Татарстане за десять месяцев выявили 724 новых случая заражения ВИЧ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — октябрь 2023 года зарегистрировано 724 впервые выявленных случая заражения ВИЧ, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова.

— На 1 ноября 2023 года зарегистрировано 29 450 случаев ВИЧ-инфекции. Умерли более 9 088 человек, в том числе по причине ВИЧ-инфекции — почти 3 тысячи, — рассказала она.

ВИЧ в Татарстане зафиксирован во всех районах. Диспансерному наблюдению подлежат 16 687 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в 16 районах Татарстана заболеваемость ВИЧ превышает общереспубликанский показатель. Он составляет 19,3 случая на 100 тысяч населения.

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Татьяна Демина