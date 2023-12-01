Более половины случаев заражения ВИЧ в Татарстане приходится на мужчин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане свыше половины случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на мужчин. Об этом заявила заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова.

— Среди лиц, живущих с ВИЧ, преобладают мужчины — почти 60%. Удельный вес ВИЧ-инфицированных женщин составляет 40%, — сказала она.

В Татарстане сохраняется тенденция рост числа заражений ВИЧ среди лиц трудоспособного возраста. На них пришелся 61% от всех впервые выявленных случаев за десять месяцев 2023 года. В январе — октябре 2022 года их доля оценивалась в 55,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 724 впервые выявленных случая заражения ВИЧ. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В 16 районах Татарстана заболеваемость ВИЧ в 2023 году превышает общереспубликанский показатель. Он составляет 19,3 случая на 100 тысяч жителей.



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Татьяна Демина