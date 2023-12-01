Дмитрий Чернышенко назвал «Игры будущего» ответом на запрос молодежи

«Игры будущего» в Казани станут прорывом в области спорта и ответом на запрос молодого поколения. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко перед запуском капсулы с трофеем «Игр будущего» на МКС в Казахстане.

— Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует вывод Россией на рынок абсолютно нового продукта, аналогов которому не было. Это реальный прорыв в спорте, это ответ на запрос молодого поколения. Фиджитал набирает популярность не только в нашей стране, но и за рубежом, — сказал он.

Дмитрий Чернышенко назвал проект «Игр будущего» ярким примером того, как наука и технологии могут менять ключевые общественные и социальные сферы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Ждем, когда этот трофей отправится за пределы нашей планеты, чтобы завершить космическое путешествие, вернуться и стать главным трофеем «Игр будущего» в гостеприимной Казани. Чтобы олицетворять безграничные возможности человека, нашей науки, наших технологий, нашего спорта. Это мечта, которую сделали реальностью наши соотечественники, — приводит его высказывания ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что в столице Татарстана в ближайшее время соберутся более 2,5 тысячи участников из 100 стран мира.

Сегодня с космодрома Байконур произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС. Из космоса он вернется в 2024 году, после чего его доставят в Казань на международный мультиспортивный турнир.



Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил, что фиджитал-движение достигнет своего пика в Казани. Он напомнил, что основа «Игр будущего» — фиджитал-спорт, который сочетает в себе физическую и виртуальную активность. Он обретает популярность по всей стране.



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Айрат Назипов