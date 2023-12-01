Первый замминистра спорта России: фиджитал-движение достигнет своего пика на казанских «Играх будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Фиджитал-движение достигнет своего пика в Казани на международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Такое мнение озвучил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

— Более 60 регионов принимают участие в этом движении. Пик этого движения мы увидим в Казани. Уверен, соревнования будут интересными и захватывающими, — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что основа «Игр будущего» — фиджитал-спорт, который сочетает в себе физическую и виртуальную активность. Он обретает популярность по всей стране, резюмировал представитель Минспорта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2024» в Казани пройдет 23 февраля, а соревнования начнутся 21 февраля. Первые итоги состязаний подведут уже 24 февраля. В этот день запланированы финалы по фиджитал-единоборствам и Warface.

В начале недели министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о планах открыть фиджитал-центр в Казани к началу Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Объект объединит инфраструктуру для классического спорта и киберспорта.

Сегодня главный трофей «Игр будущего» отправят в космос с космодрома Байконур. Побывав за пределами планеты, трофей в 2024-м вернется на Землю, в столицу Татарстана, как раз к старту турнира. Его вручат победителю первого в истории мультиспортивного турнира.

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Айрат Назипов