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ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5%

10:05, 01.12.2023
ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5%
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила торговым сетям ограничить наценку на куриные яйца до 5%. Сниженную стоимость рекомендовали держать до 1 марта 2024 года, сообщает РБК.

В письме сказано, что существенный рост цен на куриные яйца «вызывает обеспокоенность потребителей». Эту проблему рабочая группа ФАС уже обсуждала с участниками розничных сетей и отраслевых объединений.

Письма от ведомства получили Союз независимых сетей России, а также компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли. Ответа от участников рынка по этому вопросу ФАС ждет 4 декабря.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 20 по 27 ноября яйца в среднем подорожали на 5,25%. Они выросли в цене до 99,9 рубля за упаковку из 10 штук.

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Айрат Назипов
БизнесРозничная торговля
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