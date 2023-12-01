За неделю в Татарстане подорожали огурцы, яйца и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 20 по 27 ноября подорожали некоторые продукты питания, в том числе мясо и молоко. Без изменений осталась средняя цены хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов — 80 рублей за килограмм.

Заметнее всего в Татарстане в конце ноября подорожали свежие огурцы. Средняя цены выросла на 9,71%, до 127,27 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цены в Татарстане с 20 по 27 ноября сложилась следующим образом:

куриные яйца — на 5,25%, до 99,9 рубля за упаковку из 10 штук;

бананы — на 1,42%, до 139,38 руб./кг;

свежие помидоры — на 1,25%, до 186,56 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике выросли средние цены на баранину, свинину и говядину (кроме бескостного мяса), овощные консервы для детского питания, мясо кур (кроме куриных окорочков) и рис. Минимально подорожали сливочное масло, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, сосиски и сардельки, следует из данных Татарстанстата.

С 20 по 27 ноября в республике также подорожала столовая свекла (+2,74%), картофель (+1,24%) и свежая белокочанная капуста (+0,42%). Морковь и лук из «борщевого набора» за этот период подешевели.



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Татьяна Демина