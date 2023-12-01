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Владимир Урин покинул должность гендиректора Большого театра

07:45, 01.12.2023 1
Владимир Урин покинул должность гендиректора Большого театра
Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео Сергея Буланова

Владимир Урин покинул пост гендиректора Большого театра. Об этом стало известно благодаря видео, в котором он обращается к коллективу с прощальным словом, подчеркивая, что 30 ноября был его последний рабочий день.

— Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре, — говорится в видео, которым поделился музыкальный критик Сергей Буланов.

Урин выразил мнение, что для развития театру всегда необходим лидер. Однако, по его словам, чаще всего это происходит так: «Бывает театр, у которого бывает лидер, и этот лидер определяет театр, бывают театры, когда лидера, к сожалению, нет».

— Посмотрите, что делается на театральной карте России, и вы поймете, что с этим плохо, — обратил он внимание.

Видео, по всей видимости, было снято после премьеры спектакля «Сын мандарина. Соловей», прошедшей на Камерной сцене театра вчера вечером.

Урин работает с 1970-го годов на различных руководящих должностях в сфере театра и культуры. Он был назначен на пост гендиректора Большого тетра в июле 2013 года. По информации газеты «Известия», его место может занять Валерий Гергиев, занимающий сейчас должность художественного руководителя.

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Илина Хакимова
ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    главный театр страны и без директора, и без главного дирижера - уникальный случай
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