Определились победители международного ралли «Шелковый путь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем рейда «Шелковый путь» в грузовом зачете. Итоговое время команды составило 24 часа 22 минуты 14 секунд.

Второе и третье места достались экипажам команды «КАМАЗ-мастер». Команда Эдуарда Николаева добралась до финиша за 24 часа и 34 минуты, экипаж Андрея Каргинова — за 24 часа 38 минут 48 секунд.

Победителем в общем зачете среди багги стал Сергей Карякин из команды Snag Racing. А в зачете внедорожников на ралли-рейде победу одержал Андрей Рудской из «НГ-Энерго».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 6 июля на площади Тысячелетия состоялся торжественный старт международного ралли «Шелковый путь». В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Маршрут ралли «Шелковый путь» проложен через территории 13 регионов России. Общая дистанция — 5,2 тысячи километров.

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Айрат Назипов