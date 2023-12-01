В АО «Казэнерго» прошел квиз для молодых профессионалов отрасли жизнеобеспечения

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

На базе АО «Казэнерго» собралось более 40 молодых профессионалов отрасли жизнеобеспечения вместе с наставниками. Причина — игра в квиз, игра на эрудицию, логику и сообразительность.

Помимо самой игры, у собравшихся также появилась дополнительная возможность пообщаться и обменяться опытом с коллегами не только из АО «Казэнерго», но и приехавшими гостями из команд АО «РПО «Таткоммунэнерго», АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан», МУП «Водоканал».

предоставлено realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор Рустам Рифгатович Абдулхаков, это первый квиз в подобном формате на базе АО «Казэнерго». Он приурочен к 17-й годовщине создания молодежного движения предприятия и служит популяризации рабочих специальностей и сплочению молодежи.



предоставлено realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Председатель Татарстанской республиканской профсоюзной организации работников жизнеобеспечения Ольга Круглова отметила положительный опыт АО «Казэнерго» в работе с молодежью и приняла участие в награждении лучших команд. Предприятие намерено продолжать подобный опыт в дальнейшем.

Реклама. АО «Казэнерго»