В Казани вручили премию «Юрист года — 2023»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казанском федеральном университете вручили Всероссийскую юридическую премию имени Г.Ф. Шершеневича и юридическую премию Татарстана «Юрист года — 2023». Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— На вас лежит большая ответственность: от вашей своевременной и квалифицированной помощи часто зависят судьбы людей. Выражаю признательность за ваш благородный труд, высокую компетентность и преданность делу во имя торжества закона и справедливости, — обратился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин к присутствующим.

Он похвалил Ассоциацию юристов России за большой вклад в развитие института оказания юридической помощи и правового просвещения. По его словам, организация смогла заинтересовать и вовлечь в свою деятельность молодежь.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Премия учреждена Советом Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России в 2014 году. Через год в пяти номинациях награды получили заместитель председателя президиума коллегии адвокатов Татарстана Айнур Ахмадиев, нотариус Казанского нотариального округа Татарстана Наталья Гильфанова, прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов, судья Верховного суда Татарстана Юрий Худобин, а также председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

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Айрат Назипов