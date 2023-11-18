Работодатели назвали способы удержать сотрудников от увольнения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Чаще всего работникам, которые хотят уйти из компании, обещают увеличить зарплату. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру».

Для того чтобы не допустить ухода сотрудника, работодатели готовы повысить ему оклад (65% голосов). Почти каждый второй представитель компании — 49% — предлагает обсудить уменьшение количества рабочих задач. Также задумавшиеся об увольнении работники могут получить более интересный проект (31%), повышение (27%), предложение работать дистанционно (15%) и дольше отдыхать в отпуске (11%).

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

По мнению работодателей, заставить сотрудника передумать увольняться могут больший доход (75%), рост по карьерной лестнице (25%), корректировка графика (24%) и работа над более интересным проектом (19%).

Реже всего предприятия и организации хотят расставаться с редкими экспертами (63%), а также рабочим персоналом (21%) и менеджерами (17%). Каждый пятый — 21% — стремиться удержать всех своих сотрудников.

Напомним, после увольнения приняли решение вернуться к прежнему работодателю 10% россиян. Еще 14% рассматривали такую перспективу. Остальные были сосредоточены на построении карьеры в новой компании. При этом руководство предпринимало попытки удержать половину работников (51%), рассказавших о намерении уволиться.

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Галия Гарифуллина