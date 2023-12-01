Зарплата акушера в Казани может достигать 105 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Максимальная зарплата акушера в Казани составляет 105 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты SuperJob.

Ежемесячный доход от 35 до 37 тыс. рублей в Казани предлагают акушерам, получившим среднее медицинское образование, диплом по специальности «Лечебное дело»/«Акушерское дело» и действующий сертификат по специальности «Акушерское дело»/«Сестринское дело в гинекологии». Также от такого специалиста ожидают знание основ законодательства России о здравоохранении, требований СанПиН, современных стандартов оказания медицинской помощи и основных методов проведения медицинских процедур и манипуляций.

От 37 до 40 тыс. рублей могут получать акушеры со стажем работы от года, у которых есть опытом ведения медицинской документации и работы в медицинской информационной системе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На зарплату от 40 до 60 тыс. рублей могут рассчитывать специалисты, умеющие оказывать неотложную акушерскую помощь и ассистировавшие врачу акушеру-гинекологу при проведении медицинских манипуляций и малых амбулаторных операций. У такого специалиста должен быть опыт работы не менее двух лет.

От 60 до 105 тыс. рублей предлагают акушерам со стажем от трех лет. Работодатели также могут потребовать, чтобы у медработника было дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации (например, «Послеродовой период: восстановление и уход» или «Грудное вскармливание»).

Напомним, профессия врача стала одной из наиболее желанных россиянами в детстве. Ее выбрали 7% респондентов, как и работу актера и учителя. Еще по 4% опрошенных заявили, что хотели стать ветеринарами и космонавтами.

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Галия Гарифуллина