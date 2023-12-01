Казанцы рассказали, что хотели бы видеть в компенсационных пакетах

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самыми востребованными составляющими компенсационных пакетов, по мнению жителей столицы Татарстана, стали ДМС, обучение и компенсация питания. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Более трети респондентов — 35% — предпочли бы, чтобы в компенсационный пакет входил оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. 31% опрошенных хотели бы иметь возможность пройти обучение за счет компании, а 25% — получать компенсацию на питание. Дополнительные выплаты к отпускным привлекают 21% участников исследования, предоставление жилья или компенсация аренды недвижимости — 19%. Также казанцы считают, что было бы полезно включить в компенсационный пакет материальную поддержку (17%), льготные путевки на отдых (15%), оплату спортивных тренировок (14%).

realnoevremya.ru (архив)

Дополнительные дни отпуска хотели бы иметь 13% опрошенных, ездить на корпоративном транспорте и взять служебную ипотеку — 10%. Также горожане заинтересованы в компенсации проезда на общественном транспорте (9%), выдаче беспроцентной ссуды от компании (7%). Менее 10% голосов пришлось на такие варианты, как оплата мобильной связи и интернета, подарки к праздничным датам, скидки на услуги или продукцию компании, корпоративные мероприятия и помощь корпоративного юриста, финансиста, психолога.

Молодежь до 35 лет больше всего хотели бы, чтобы компенсационный пакет включал в себя обучение. Опрошенные старше 35 лет предпочли бы иметь полис ДМС. Мужчинам важнее компенсация на питание и аренду жилья, матпомощь и ссуда от компании, а женщинам — льготные путевки и оплата тренировок.

Напомним, каждый пятый сотрудник в Казани (19%), став начальником, повысил бы зарплату. Причем, заняв место руководителя, такое решение бы приняли в основном мужчины. Женщины же начали бы с четкого разграничения обязанностей.

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Галия Гарифуллина