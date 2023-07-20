Исследование: каждый пятый казанский сотрудник, став начальником, повысил бы зарплату

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый пятый сотрудник в Казани (19%), став начальником, повысил бы зарплату. Причем, заняв место руководителя такое решение бы приняли в основном мужчины. Женщины же начали бы с четкого разграничения обязанностей. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob (имеется в распоряжении «Реального времени»).

В целом, согласно данным аналитиков, сформулированные должностные обязанности важнее повышения зарплат: 26%, заняв пост руководителя, в первые дни четко разграничили бы зоны ответственности сотрудников. Еще 14% ввели систему премий и бонусов. Улучшением условий труда в роли руководителя занялись бы 11% горожан.

Кроме того, провести оценку персонала и организовать обучение взялись бы 8% и 6% респондентов. Чтобы мотивировать персонал, 3% опрошенных расширили бы компенсационный пакет. По 1% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий.

Эксперты отметили факт того, что чем выше заработок опрошенных, тем чаще они выступают за четкое распределение обязанностей и ввод системы премирования.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что россияне за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. В этом признались 58% опрошенных.

Не менее одного-двух раз в неделю задерживаются 27% респондентов. Так происходит из-за резкого сокращения штата и нехватки персонала, сообщили 49% опрошенных. Еще 32% считают, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков.

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Максим Кокунин