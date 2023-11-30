Почти треть россиян хотели бы, чтобы работодатель компенсировал расходы на транспорт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению почти трети жителей России, компании должны оплачивать сотрудникам проезд на транспорте. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ситидрайв» и «Работа.ру».

Заявили, что компании должны компенсировать работникам расходы на транспорт, 30% респондентов. Убеждены, что это требуется только в отдельных случаях, таких как командировки, 34% опрошенных. Большинство работодателей — 59% — утверждают, что компенсация расходов на оплату транспорта будет мотивацией для части персонала. Считают, что такая мера может мотивировать всех сотрудников, 30% компаний. Каждый десятый — 11% — не согласен с тем, что компенсация проезда положительно скажется на результатах работы персонала.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего россиянам хотелось бы, чтобы в компаниях был корпоративный каршеринг (23% ответов). Также респонденты оценили бы гибкий график, оплату образовательных курсов и семинаров для повышения квалификации, а также выплату премий (по 22%). Еще 14% участников исследования были бы рады корпоративным путешествиям, 11% — медицинской страховке, а 10% — абонементам на занятия спортом.

Корпоративный транспорт, по словам россиян, положительно влияет на имидж компании (47%), способствует снижению трат (42%), позволяет следить за передвижением работников. Также достоинствами трансфера опрошенные назвали уменьшение административной нагрузки (7%) и пользу для окружающей среды (4%). Кроме того, респонденты считают, что корпоративный транспорт удобен для работников с гибким графиком и полезен в деловых поездках.

Напомним, подавляющее число российских работодателей — 86% — планируют делать подарки на Новый год сотрудникам и/или их детям. Об этом сообщают аналитики SuperJob. Подготовить подарки для детей своих работников собираются 41% предприятий и организаций. Самих сотрудников ждут презенты от 18% компаний. А более четверти работодателей — 27% — делают подарки и персоналу, и детям.

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Галия Гарифуллина