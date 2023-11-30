Почти треть россиян хотели бы, чтобы работодатель компенсировал расходы на транспорт
По мнению почти трети жителей России, компании должны оплачивать сотрудникам проезд на транспорте. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ситидрайв» и «Работа.ру».
Заявили, что компании должны компенсировать работникам расходы на транспорт, 30% респондентов. Убеждены, что это требуется только в отдельных случаях, таких как командировки, 34% опрошенных. Большинство работодателей — 59% — утверждают, что компенсация расходов на оплату транспорта будет мотивацией для части персонала. Считают, что такая мера может мотивировать всех сотрудников, 30% компаний. Каждый десятый — 11% — не согласен с тем, что компенсация проезда положительно скажется на результатах работы персонала.
Больше всего россиянам хотелось бы, чтобы в компаниях был корпоративный каршеринг (23% ответов). Также респонденты оценили бы гибкий график, оплату образовательных курсов и семинаров для повышения квалификации, а также выплату премий (по 22%). Еще 14% участников исследования были бы рады корпоративным путешествиям, 11% — медицинской страховке, а 10% — абонементам на занятия спортом.
Корпоративный транспорт, по словам россиян, положительно влияет на имидж компании (47%), способствует снижению трат (42%), позволяет следить за передвижением работников. Также достоинствами трансфера опрошенные назвали уменьшение административной нагрузки (7%) и пользу для окружающей среды (4%). Кроме того, респонденты считают, что корпоративный транспорт удобен для работников с гибким графиком и полезен в деловых поездках.
Напомним, подавляющее число российских работодателей — 86% — планируют делать подарки на Новый год сотрудникам и/или их детям. Об этом сообщают аналитики SuperJob. Подготовить подарки для детей своих работников собираются 41% предприятий и организаций. Самих сотрудников ждут презенты от 18% компаний. А более четверти работодателей — 27% — делают подарки и персоналу, и детям.
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