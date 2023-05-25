Статус резидента ОЭЗ «Иннополис» получили 6 компаний

Первое в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» состоялось в Доме правительства Татарстана. Его провел раис республики Рустам Минниханов.

Были рассмотрены и одобрены 10 новых проектов промышленных и IТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей, в рамках которых будут созданы 784 новых рабочих места.

Статус резидента ОЭЗ получили шесть компаний. Компания «Батареон» планирует создать на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана производство литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла по технологии крупно-узловой сборки. Запуск первой очереди производства ожидается в 2025 году.

Фото: tatarstan.ru

Еще одним резидентом ОЭЗ станет инжинирингово-производственный центр по разработке, изготовлению компонентов и интерьеров для водного, воздушного и наземного транспорта «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн». Планируется строительство производственного комплекса на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе с запуском первой очереди в 2024 году. Проект нацелен на увеличение локализации за счет производства собственного сотового блока (внутренний слой панели).

ООО «Рейлюкс» на площадях парка «ФармМедПолис РТ» будет производить светодиодные и бактерицидные светильники, а также комплектующие для таких светильников, особо востребованные в связи с отсутствием на рынке отечественных аналогов.

ООО «МВС Индата» (дочерняя компания ПАО «МТС») планирует к 2027 году построить на территории ОЭЗ «Иннополис» модульный EDGE Центр обработки данных, чтобы сдавать стойко-места в аренду коммерческим организациям, связанным с обработкой информации, а также государственным структурам, отвечающим за передачу, хранение и обработку информации.

Фото: tatarstan.ru

Целью проекта ООО «Единые банковские технологии» является разработка программного комплекса для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций. Программный продукт позволит делать из обычных банков диджитал-халяль-банки с предоставлением полного спектра финансовых услуг для глубоко верующих мусульман.

ООО «Гросс Диджитал» займется разработкой программного обеспечения для оперативного отслеживания ключевых показателей при производстве и дистрибуции продуктов питания. Продукт предназначен для автоматизации учета, анализа процесса производства, перемещения между складами и принятия эффективных управленческих решений.

Статус партнера ОЭЗ «Иннополис» получили четыре общества с ограниченной ответственностью. Это: «ДиджиталАутоСистемс», «МСК ГРУПП ИС», «Нтех Лаб» и «МСтрой».

Сейчас в составе ОЭЗ «Иннополис» работают 338 компаний — 125 резидентов, 55 партнеров и 158 стартапов, которые за все время инвестировали в свои проекты более 90 млрд рублей. По итогам 2022 года объем выручки всех компаний ОЭЗ «Иннополис» составил 58,9 млрд рублей.

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Айрат Назипов