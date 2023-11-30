На двух улицах Казани появятся новые жилые многоэтажные дома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на двух улицах — Чистопольской и Гагарина — построят жилые многоэтажные дома. Это следует из постановлений исполкома города.

Казанские власти на основании заключения о результатах общественных обсуждений предоставили ООО «Специализированный застройщик «Дом на Гагарина» участок под многоэтажный дом в зоне среднеэтажной жилой застройки. Земельный участок с кадастровым номером 16:50:110106:210 площадью 2 723 «квадрата» находится на одноименной улице.

По новой застройке на ул. Чистопольской исполком Казани утвердил проект межевания территории. Под ввод жилья отвели 2 385 квадратных метров на земельном участке с кадастровым номером 16:50:110510:5226.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани ввод жилья за январь — сентября 2023 года вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев ввели в эксплуатацию более 1 млн «квадратов» жилья.



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Татьяна Демина