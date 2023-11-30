В Казани около Советской площади автобус въехал в дерево

Фото: realnoevremya.ru

В Казани около Советской площади произошло ДТП. Автобус въехал в дерево. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Автобус двигался в сторону ул. Николая Ершова.

Информации о пострадавших нет. Причины происшествия пока неизвестны. По словам очевидцев, водителю автобуса маршрута №63 стало плохо.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

В целом пробки по Казани утром четверга достигли 5 баллов.

В городе несколько ДТП, одно произошло также на ул. Николая Ершова. Еще одна авария случилась на подъезде к Советской площади на ул. Космонавтов.

На прошлой неделе в Туймазинском районе Башкортостана рядом с границей Татарстана произошло смертельное ДТП. На автодороге Октябрьский — Туймазы столкнулись Lada Granta, Hyundai Solaris и автобус НефАЗ с 33 пассажирами.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова