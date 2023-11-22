В Башкортостане рядом с границей Татарстана опрокинулся автобус с 33 пассажирами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Туймазинском районе Башкортостана рядом с границей Татарстана произошло смертельное ДТП. На автодороге Октябрьский — Туймазы столкнулись Lada Granta, Hyundai Solaris и автобус НефАЗ с 33 пассажирами.

По данным МЧС Башкортостана, автобус столкнулся с легковушкой Lada, которую откинуло на корейскую иномарку. После удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погиб водитель Lada. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам автобуса.

Как сообщили в ГИБДД Башкортостана, на место прибыли автоинспекторы, следственно-оперативная группа и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.

6 ноября на 2-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск произошла авария с шестью пострадавшими. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем той же марки под управлением 50-летнего мужчины.

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Айрат Назипов