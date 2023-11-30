Проекты по ремонту объектов на маршрутах саммита БРИКС в Казани обойдутся в 18 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казани, которая в 2024 году примет саммит стран БРИКС, планируют провести проектно-изыскательские работы по ремонту объектов, расположенных по маршрутам мероприятия, в том числе возле Кремля. На эти цели готовы направить 18,2 млн рублей. Профинансируют работы из бюджета Татарстан. Детали — в нашем материале.

Около казанского Кремля планируют обновить подземные переходы

Заказчиком проектно-изыскательских работ по ремонту, в том числе капитальному, выступает ГБУ «Дирекция финансирования дорожных работ». Завершить их потребуется к 25 апреля следующего года — то есть менее чем за полгода до того, как в Казань прибудут первые лица стран БРИКС.

Из выделяемой суммы 8,1 млн рублей направят на подготовку проектной документации по обновлению и покраске граффити подпорных стен (7,18 млн) и ремонту сетей освещения (940 тыс. рублей). Общий объем работ оценивается в 11,5 тысячи «квадратов» и 500 штук соответственно.

Перечень объектов, которые затронут проектно-изыскательские работы, в технической документации не указан. Не перечислены также улицы Казани, на которых они располагаются.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Остальные 10,09 млн рублей планируется выделить на проектно-изыскательские работы по ремонту подземных пешеходных переходов и замене подъемных платформ на лифты в них. Всего таких объектов на маршруте саммита БРИКС семь.

Большая часть суммы уйдет на подготовку проектной документации по обновлению четырех подземных пешеходных переходов — 8,92 млн рублей. Расположены эти объекты в Казани рядом с Кремлем по улицам Ташаяк и Батурина, а также по ул. Николая Ершова и Саид-Галеева.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Оставшуюся часть средств — 1,17 млн — направят на проектно-изыскательские работы по замене трех подъемных платформ на лифты. Находятся они около ТЦ «Мега» на проспекте Победы, около здания КАИ по ул. Фатыха Амирхана и у мечети «Казан Нуры» по ул. Чистопольской.

Подрядчик должен выполнить вверенную ему работу по действующим ГОСТам, СНиПам, ведомственными строительными нормами утвержденными Дирекцией финансирования дорожных работ документами. Задание на выполнение проектной документации и инженерных изысканий ему выдадут после подписания государственного контракта. С исполнителем заказчик должен определиться в середине декабря.

Проектную документацию требуется подготовить «в объеме, необходимом и достаточном для утверждения и ведения строительно-монтажных работ». После этого подрядчик должен получить положительное заключение госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта.

Планы к БРИКС на миллиарды

Согласно указу президента России Владимира Путина, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Глава государства выразил уверенность, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».



Саммит в Казани станет уже 16-м по счету — такая встреча на уровне глав государств проходит ежегодно начиная с 2009 года. В Казани в состав объединения могут быть приняты новые страны-участницы.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подготовка гостевого маршрута к саммиту стран БРИКС в Казани стартовала этой осенью. В начале ноября представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города проводили осмотр зданий, которые расположены вдоль него.

Казанские власти на прошлой неделе объявили, что к проведению саммита БРИКС-2024 в городе благоустроят 26 городских маршрутов. Работы профинансируют из бюджета Татарстана — республика выделит своей столицы на эти цели 6,5 млрд рублей.



По маршрутам следования гостей саммита обновят 18 участков дорог и элементы их обустройства — тротуары и парковки. Работы пройдут по улицам Островского, Карла Маркса, Батурина, Московской, Право- и Лево-Булачной, Комсомольской, Яруллина, Вишневского, Назарбаева, Чистопольской, Амирхана, Ямашева, Пушкина, Театральной, Николая Ершова, а также на мосту «Миллениум» и на его разворотной петле.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вдоль отремонтированных участков дорог посадят 1 тысячу деревьев и кустарников, около 4,8 тысячи многолетних и 18,6 тысячи однолетних растений. Стоимость работ оценивается в 4,4 млрд рублей.



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Татьяна Демина