Электричка из Казани в Кукмор временно будет ездить по новому расписанию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 по 4 декабря пригородный поезд № 6420 сообщением Казань — Кукмор от станции Куркачи будет курсировать по новому расписанию. Как сообщили в пресс-службе республиканского Миндортранса, это связано с модернизацией инфраструктуры.

На протяжении четырех дней электричка будет приезжать в Кукмор в 9:16. Согласно графику, это на 22 минуты позже обычного.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за праздничных нерабочих дней в ноябре в Татарстане также меняли график движения пригородных поездов. Изменения касались электричек, которые ехали из Казани в Ульяновск и из Набережных Челнов в Бугульму.

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Айрат Назипов