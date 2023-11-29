Хоккеисты «Ак Барса» вошли в окончательный состав сборной «Россия 25»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала включили четырех игроков казанского «Ак Барса». На турнире сыграют Никита Лямкин, Никита Евсеев, Никита Дыняк и Илья Сафонов.

В составе сборной России на турнир — представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 24 года.

— Уверен, все ребята горят желанием проявить себя на международном турнире. Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна, мы должны быть готовы выйти и противостоять любой сборной мира, а без опыта международных матчей это невозможно, — написал в своем telegram-канале главный тренер сборной Роман Ротенберг.

Напомним, все четверо вошли в расширенный состав сборной на Кубке Первого канала. В розыгрыше также примут участие сборные Белоруссии, Китая и Казахстана. Игры пройдут с 14 по 17 декабря.

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Айрат Назипов