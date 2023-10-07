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Кубок Первого Канала 2023 года по хоккею примет Санкт-Петербург

19:56, 07.10.2023
Кубок Первого Канала 2023 года по хоккею примет Санкт-Петербург
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В декабре в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого канала-2023 по хоккею. Представлять Россию на турнире будет команда молодых звезд — «Россия 25». Тренером назначили наставника СКА Романа Ротенберга.

В розыгрыше также примут участие сборные Белоруссии, Китая и Казахстана. Игры пройдут с 14 по 17 декабря, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Расписание Кубка Первого канала:

14 декабря, четверг:
14:00 — Белоруссия — Китай
18.30 — Россия — Казахстан

15 декабря, пятница:
Турнир по хоккею «3 на 3»

16 декабря, суббота:
11:00 — Казахстан — Китай
15:00 — Россия — Белоруссия

17 декабря, воскресенье:
11:00 — Белоруссия — Казахстан
15:00 — Россия — Китай

В декабре 2021 года хоккеистов казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Тимура Билялова, Артема Галимова и Дмитрия Воронкова вызывали в сборную России на Кубок Первого канала. Соревнования проходили с 15 по 19 декабря в рамках календаря Международной федерации хоккея на льду.

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Айрат Назипов
СпортХоккей
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