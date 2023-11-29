Главу компании в Татарстане заподозрили в неуплате налогов на 82 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Под подозрение следователей попал директор компании «Параллакс».

Как рассказал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий, руководитель фирмы с 2017 по 2020-е годы вносил в налоговые декларации и другие документы недостоверную информацию о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. Из-за этого компания недоплатила налоговикам 82 млн рублей.

Вычислить предполагаемое преступление удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по республике. Сейчас проводятся следственные действия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане руководитель транспортной компании «Альфа-Трак» пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на 27 млн рублей. Следствие считает, что с января 2018 года по июнь 2020 года подсудимый уклонился от уплаты налогов, внеся в отчетную документацию заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 33 контрагентами. Фигурант не признал вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



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Айрат Назипов