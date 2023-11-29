Руководитель компании в Татарстане предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 27 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане руководитель транспортной компании «Альфа-Трак» пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на 27 млн рублей, обвинительное заключение утвердил первый зампрокурора республики Алексей Заика.



Его обвинили по статье об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (по ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Ганиев.

Следствие считает, что с января 2018 года по июнь 2020 года подсудимый уклонился от уплаты налогов, внеся в отчетную документацию заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 33 контрагентами. Фигурант не признал вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Прокуратура предъявила гражданский иск к обвиняемому, чтобы возместить ущерб. В ходе следствия на его имущество и на активы учредителей компании, а еще аффилированной фирмы наложен арест на общую сумму более 79 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело направят в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.

В ноябре 50-летнего руководителя одной из строительных компаний в Татарстане обвинили в уклонении от уплаты налогов на 39,9 млн рублей. СК считает, что он внес в документы ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 34 контрагентами.



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Маргарита Головатенко