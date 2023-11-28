В Татарстане более чем в два раза увеличился объем автокредитования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане выдали автокредитов на общую сумму 45,9 млрд рублей. Она оказалась более чем в два раза больше, чем за первые десять месяцев прошлого года (+108,1%), следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По объему автокредитования по итогам января — октября 2023 года Татарстан замкнул топ-5 в рейтинге 30 регионов-лидеров. Республику опередили Москва (93,3 млрд), Московская область (72,3 млрд), Санкт-Петербург (61,5 млрд) и Краснодарский край (47,5 млрд).

Топ-30 по итогам десяти месяцев замкнула Тверская область. За этот период ее жители взяли автокредиты на общую сумму 9,3 млрд рублей, что на 89% больше, чем за январь — октябрь 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом по данным 3 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, за январь — октябрь 2023 года в России выдали автокредитов на сумму 1,03 трлн рублей. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10,4% больше, чем за десять месяцев 2021-го.



Напомним, за январь — октябрь 2023 года в Татарстане продали 32 738 новых легковых автомобилей. Это на 75,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тренды этого года и прогнозы на следующий — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Татьяна Демина