КАМАЗ наехал на двух женщин в Казани — одна погибла

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на улице Фрунзе, 15 КАМАЗ наехал на двух женщин, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

В результате аварии на месте погибла женщина примерно 35—40 лет. Другую пострадавшую увезли в медицинское учреждение.

В ноябре в Казани молодой водитель Aud наехал на девушку 2002 года рождения на регулируемом пешеходном переходе по ул. Танковой — Зорге. Девушка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Маргарита Головатенко