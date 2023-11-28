В Казани водитель Audi сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани молодой водитель Audi, получивший водительские права 5 месяцев назад, совершил наезд на девушку 2002 года рождения на регулируемом, пешеходном переходе по ул. Танковая — Зорге.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, девушка, по предварительному диагнозу медиков, получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают экипажи ДПС, служб ГИБДД и специалисты исполнительного комитета района.

За 10 месяцев этого года в Казани только 50% начинающих водителей успешно сдали теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза. С начала года молодые водители, имеющие стаж управления менее двух лет, спровоцировали 134 ДТП. В авариях погибли 10 человек, еще 163 получили ранения.

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Илина Хакимова