Совкомбанк — партнер программы кредитования автомобилей с пробегом Pango Cars

Банк предлагает услуги кредитования и беспроцентной рассрочки на покупку сертифицированных автомобилей с пробегом от бренда Pango Cars. В рамках программы в Совкомбанке можно оформить автокредит по ставке от 13,7% годовых с подключением услуги «Назначь свою ставку» или приобрести автомобиль в беспроцентную рассрочку по карте «Халва» сроком до 18 месяцев.



Чтобы сохранить беспроцентную рассрочку на всем сроке, достаточно регулярно пользоваться картой «Халва», то есть делать от пяти покупок на общую сумму не менее 10 000 рублей в месяц. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Pango Cars — новый федеральный бренд, специализирующийся на продаже автомобилей с пробегом исключительно от официальных дилеров. Ключевым продуктом является программа сертификации автомобилей с пробегом Pango Select, по которой автомобили любых марок и моделей проходят предварительный отбор, в том числе юридическую проверку и диагностику. Специалисты по контролю технического состояния проверяют автомобиль по 129 пунктам, включая оценку состояния стекол, кузова, краски, колесных дисков и обивки салона. Следующим шагом является предпродажное обслуживание, а также комплекс химчистки и полировки. На каждый автомобиль выдается сертификат постгарантийной поддержки* в течение года или при достижении пробега в 20 000 км с покрытием, практически аналогичным заводской гарантии.

«Мы рады совместно с нашим партнером предложить удобные финансовые инструменты в рамках программы Pango Cars. Это первая в России программа федерального уровня для покупки сертифицированных, проверенных автомобилей с пробегом. Помимо кредитования, мы предлагаем уникальную для авторынка рассрочку по карте «Халва» без переплат, что позволит сделать покупку автомобилей доступнее для многих клиентов», — прокомментировал управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

«Мы создаем полноценную дилерскую сеть с большим объемом проверенных машин, обеспеченных практически такой же гарантией, какую производители дают на новые автомобили. Помимо уверенности в качестве и надежности автомобилей, Pango Cars первым на российском рынке предлагает клиентам рассрочку 0% на приобретение сертифицированных автомобилей благодаря нашему партнеру — Совкомбанку. Мы уверены, что наши совместные кредитные продукты сделают покупку автомобилей с пробегом удобной и выгодной для наших клиентов», — отметил руководитель бренда Pango Cars Антон Ганжа.

Подробнее о программе на сайте банка.

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