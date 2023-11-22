Инфляция в России за неделю ускорилась до 7,28%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инфляция в России за неделю с 14 по 20 ноября 2023 года ускорилась до 7,28% с 7,16% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.



Рост потребительских цен за неделю замедлился до 0,2%. Год к году инфляция составила 7,28%.

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,4% с 0,42%, а в сегменте непродовольственных товаров цены остались неизменными. Замедлился рост цен на легковые автомобили, возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в стране в настоящее время превышает 7% и этот уровень нельзя назвать безобидным.

— Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растет начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным, — сказала она.

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Маргарита Головатенко