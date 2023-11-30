Сегодня в Казани снег и до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 30 ноября, в Казани ожидается облачная погода и небольшой снег, в том числе мокрый. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -2 до -7°С.

Утром в Казани местами возможен туман. Ожидается также юго-восточный ветер с порывами 5—10 м/с, местами они могут усиливаться до 14 м/с. На дорогах гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце ноября в регионе ожидается «спокойный характер погоды». Днем температуры воздуха не превысят -9 градусов, по ночам могут опускаться до -16°С.



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Татьяна Демина