В конце ноября в Татарстане ожидается до -16 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце ноября в Татарстане ожидается «спокойный характер погоды». Днем прогнозируется до -9 градусов, по ночам — до -16, сообщили в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 28 ноября, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт — ожидается снег, в том числе мокрый, а также гололедица, местами сильная. В отдельных районах возможен туман и гололед. Ночью температуры опустятся до 0.. -5 градусов, днем они не превысят -2.. +2 °С.



В среду, 29 ноября, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Ночью прогнозируется от -7 до -12 градусов, днем — от -4 до -9 °С. На дорогах будет очень скользко, предупреждает Гидрометцентр.

В четверг, 30 ноября, осадки возможны только в конце дня местами в западных районах Татарстана — из–за близости атмосферного фронта пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -11..-16 °С. Днем ожидается от -4 до -9 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, ожидается снег, метель и сильный ветер. Днем температуры воздуха составят от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица, местами снежная каша.

В полдень понедельника, 27 ноября, в Татарстане зафиксировали от 0 до +3 градусов. На востоке республики зафиксировали от +4 до +6 °С.

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Татьяна Демина