На содержание дорог и элементов обустройства в двух районах Казани потратят 429,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском и Московском районах Казани потратят на содержание дорог и элементов обустройства на своей территории 429,5 млн рублей. Деньги рассчитаны на весь 2024-й год, изучило тендер «Реальное время».

Подрядчику предстоит следить за состоянием дорог зимой и летом. В перечень включили сотни улиц и внутриквартальных проездов. На некоторых участках местная администрация требует провести ямочный ремонт.

Помимо дорог, исполнителю нужно проводить работы по содержанию зеленых насаждений и зон (валка деревьев и полив кустов), ограждений безопасности (очистка от пыли и грязи) и остановок (мойка стен и очистка поверхностей от граффити, а также несанкционированной рекламы).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На похожие цели администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани выделит 662,6 млн рублей. Это на 233,1 млн больше, чем у администрации Кировского и Московского районов.

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Айрат Назипов