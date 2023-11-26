В двух районах Казани на содержание дорог, остановок и зеленых зон направят 662,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани выделит 662,6 млн рублей на содержание дорог, элементов обустройства, зеленых насаждений, зеленых зон и систем полива на территории. Как выяснило «Реальное время», услуги необходимо оказывать на протяжении всего 2024 года.

Заказчику нужно выполнить комплекс работ по поддержанию надлежащего санитарно-технического состояния объектов и транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Летом асфальт нужно регулярно поливать и очищать от мусора, а зимой необходимо обрабатывать дороги противогололедными материалами и сметать снег.

В чистоте нужно содержать и остановки — особое внимание уделят очистке поверхности стен от различных объявлений. Еще нужно заниматься ремонтом скамеек и кровли павильонов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В зеленых зонах подрядчику предстоит косить траву, заниматься санитарной, омолаживающей и формовочной обрезкой деревьев, стрижкой кустарников и так далее.

На этой неделе из-за обильного снегопада казанцы активно жаловались на заваленные снегом дороги и неубранные сугробы. Как проходила борьба со снегом и споры жителей Татарстана с властями — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов