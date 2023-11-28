Министр спорта Татарстана: на Центральном стадионе Казани ожидаются крупные турниры после его реконструкции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центральный стадион Казани сможет принимать крупные, в том числе и международные, турниры после реконструкции в рамках подготовки к проведению к Игр БРИКС. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Центральный стадион — флагман легкой атлетики. Мы много там что проводили, есть запрос на проведение в следующем году и первенства России по легкой атлетике. Хотим еще посмотреть, какие турниры, в том числе международные, там провести, — сказал он.

Министр также подчеркнул, что для «такого города, как Казань, «Ак Барс Арены» маловато». Леонов отметил, что это — все-таки футбольной стадион. А на Центральном стадионе, по словам министра, всегда был центр развития легкой атлетики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сегодня легкая атлетика возвращается и на международную арену в той или иной степени, — цитирует ТАСС его слова.

Напомним, Центральный стадион включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку вокруг него, а также волейбольный, тренажерный залы, зал гимнастики и раздевалки.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин объявил о реконструкции Центрального стадиона. Масштабные работы стартуют уже в декабре. Обновленная арена примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС.

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Илина Хакимова