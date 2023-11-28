«Ак Барс» обыграл «Ладу» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» уверенно переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Обе шайбы хоккеисты «Ак Барса» забросили в первом периоде. На 23-й минуте встречи гол забил Дмитрий Юдин. Результативное очко на счету новичка команды Райли Барбера. Вторую шайбу «барсы» забросили на 28-й минуте. Отличился Дмитрий Яшкин. Еще один голевой момент в середине игры имел Вадим Шипачев. Но хоккеист не реализовал буллит.

Следующую игру подопечные Зинэтулы Билялетдинова также проведут дома. В гости в столицу Татарстана прибудет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч начнется в 19:30 в четверг, 30 ноября.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом месяце соперники уже встречались в Тольятти. Победу в том поединке одержала «Лада» — 3:2.

В прошлой игре «Ак Барс» прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ. Казанцы в упорной борьбе сломили сопротивление хоккеистов «Витязя» (2:3).

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Айрат Назипов