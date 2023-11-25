«Ак Барс» обыграл «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ХК «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в матче Фонбет чемпионата КХЛ, счет игры составил 3:2.



У казанцев дублем отличился Евгений Свечников. Еще один гол на счету Дмитрия Кагарлицкого.

«Ак Барс» прервал серию из трех матчей без побед и занимает пятое место на «Востоке» (42 очка в 35 играх). «Витязь» располагается на последней, 11-й строчке «Запада» (28 очков).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

23 ноября «Куньлунь» обыграл «Ак Барс» в «Арене «Мытищи» со счетом 1:0. Шайбу забросили в третьем периоде — китайцы реализовали большинство. На 41-й минуте забросил Брэндан Макмиллан.

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Маргарита Головатенко