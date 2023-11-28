Больше половины российских компаний нанимают начинающих специалистов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нанимают специалистов без опыта работы в большинстве российских компаний. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Актион Кадры и HR».

Заявили, что не трудоустраивают молодых специалистов, только 15,7% организаций и предприятий, участвовавших в исследовании. Молодых специалистов готовы нанимать 59,6% российских работодателей, студентов — 17%. Не были заинтересованы в начинающих специалистах раньше, но теперь принимают их на работу 7,6% компаний.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Каждый второй опрошенный — 53,8% — выплачивает одинаковую зарплату опытным сотрудникам и недавним студентам. Почти в четверти компаний — 23,7% — начинающие работники получают на 10—30% меньше. Снижают доход таким сотрудникам на 30—50% и более 11,8% респондентам. Самыми популярными должностями, на которые берут молодых специалистов, стали линейный персонал с рутинными задачами (46%) и младший офисный персонал (43,9%). Также в топ-3 предлагаемых позиций вошли помощники специалистов (41,7%). Остаются работать и растут по карьерной лестнице выпускники вузов в 54% компаний. Не дольше трех лет они трудятся в 31% организаций, меньше года — в 15%.

Обучать работников самостоятельно нравится каждому второму работодателю — 50%. Интересно, что 43,6% заявили, что им не хватает опытного персонала. В большинстве предприятий и организаций — 77,1% — занимаются обучением кадров, будь то наставничество, повышение квалификации или организация семинаров.

Напомним, в сентябре сообщалось, что заинтересованы в предоставлении рабочих мест молодым специалистам 53% казанских предприятий и организаций. Уже занимаются трудоустройством бакалавров и специалистов 13% компаний. Предпочитают нанимать сотрудников с опытом работы 19% работодателей.



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Галия Гарифуллина