Исследование: почти половина казанцев чувствуют себя одинокими

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В течение последних шести месяцев 46% опрошенных жителей Казани ощущали одиночество. Каждый десятый респондент чувствовал его, даже находясь в отношениях, говорится в результатах исследования дейтинг-сервиса Mamba (есть в распоряжении «Реального времени»).

Треть опрошенных казанцев заявили, что отсутствие партнера не приносило чувство изолированности или какой-то неполноценности в последние полгода. Сообщили, что им тяжело без пары 28% опрошенных мужчин и 25% женщин.



Количество мужчин в Казани, оценивающих свое состояние без партнера на 1 из 10, где 1 — «ужасно», а 10 — «прекрасно», в два раза больше, чем женщин. Средняя оценка среди них составила 5,2 и 5,8 соответственно.



Треть и женщин, и мужчин столицы Татарстана хотели бы дарить кому-то свою любовь и заботу. Пятая часть респондентов в каждой категории рассказали, что ищут пару, чтобы делиться позитивными эмоциями.

Для 24% казанцев важно построить семью. Так, 25% мужчин и 26% опрошенных женщин обеспокоены, что могут не успеть завести детей с любимым человеком.

Каждый десятый житель Казани признался, что ему не везет в поиске партнера. Каждая пятая женщина заявила, что не испытывает симпатии к кому-либо на сегодняшний день, а 18% мужчин не знают, где можно познакомиться.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Среди причин, препятствующих построению новых отношений, 10% респондентов назвали воспоминания о бывших. Каждая десятая жительница Казани указала, что у нее строгие требования, а 18% мужчин заявили, что не готовы менять ради партнера привычки, выработанные в одиночестве.

Исследование проводилось в ноябре 2023 года. В нем приняли участие 1 672 россиянина старше 18 лет.



Согласно другому исследованию, треть россиян живет в одиночестве. Половина из них довольны такими условиями.



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Татьяна Демина