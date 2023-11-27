Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав семьи из Татарстана — ее переселили в квартиру без канализации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав татарстанцев. Речь идет о семье из Тукаевского района республики, которых переселили из аварийного жилья.

В СК России со ссылкой на СМИ сообщили, что семье предоставили квартиру в непригодном состоянии. В ней нет электричества, отопления, канализации и газа.

Сейчас татарстанские следователи проводят процессуальную проверку. О ее результате Бастрыкину доложит глава СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.

Напомним, прокуратура Татарстана проверит информацию о выселении 90-летней пенсионерки в Казани. Женщину хотят заселить в дом, непригодный для проживания. Надзорное ведомство даст правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе законности и обоснованности решений судебных приставов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



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Айрат Назипов