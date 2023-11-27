Прокуратура Татарстана проверит информацию о выселении 90-летней бабушки в Казани

В Казани 90-летнюю бабушку выселяют из ее квартиры на улице Максимова. Пенсионерку хотят переселить в дом, непригодный для проживания. Эту информацию проверяет прокуратура:



— Надзорное ведомство даст правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе законности и обоснованности решений судебных приставов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Историю пенсионерки рассказала «Вечерняя Казань». Антонина Сазонова утратила право собственности на квартиру десять лет назад, о чем узнала случайно. Жилье перешло племяннице — летом она выиграла суд о выселении. Бабушке уже пришло письмо от приставов с требованием съехать из квартиры, иначе ей грозит наказание.

Племянница уверена, что бабушка может переехать в дом в деревне Нармонка Лаишевского района, где у нее оформлена половина доли. Однако в доме никто не жил более десяти лет, он находится в аварийном состоянии.

Сама пенсионерка вспоминает: более 10 лет назад она осталась одна после смерти сына. Тогда племянница (дочь среднего брата) стала входить к ней в доверие, предлагая свою помощь и уход.

— Она все время что-то говорила, бумаги какие-то давала… А года два назад, я не поняла что случилось, она грубая стала, все документы просит какие-то, два раза у меня паспорт пропадал, я новый делала. Один раз сказала мне, что я не собственница квартиры вообще. Сейчас адвокат вот выясняет все, — рассказала журналисту «Вечерней Казани» Антонина Сазонова.

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Маргарита Головатенко