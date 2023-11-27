Бывший защитник «Локомотива» стал игроком «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с бывшим защитником ярославского «Локомотива» Алексеем Марченко. Договор с 31-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

Алексей Марченко провел в КХЛ 452 матча, в которых набрал 139 (29+110) очков при показателе полезности «+105». Он также имеет опыт выступления в НХЛ. За океаном защитник сыграл в 127 играх и набрал 21 (4+17) очко.

Алексей Марченко родился 2 января 1992 года в Москве. Выступал за ЦСКА-2 (2008—2009), ЦСКА (2009—2013, 2017—2020), «Красную Армию» (2009—2012), «Детройт Ред Вингз» (2013—2017), «Гранд-Рапидс Гриффинс» (2013—2016), «Торонто Мейпл Лифс» (2017), «Локомотив» (2020—2023).

— Алексей — опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве, знающий, как побеждать. К тому же праворукий, что тоже необходимо нашей команде. Игроков его уровня не так много на рынке. Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы. Обсуждая контракт, мы быстро пришли к общему пониманию ситуации, — передает слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина клубная пресс-служба.

Он подчеркнул, что Марченко давно не играл, так как восстанавливался после повреждения. При этом состояние новичка устроило тренерский штаб казанской команды. В клубе считают, что опытный хоккеист усилит «барсов».

— «Ак Барс» — отличная организация, большое спасибо клубу за помощь в восстановлении, мне предоставили все условия для этого. Коллектив тоже отличный, меня уже хорошо приняли, жду момента выхода на лед. Главная задача сейчас — подготовиться на 100%, прогресс уже достаточно хороший. Я должен полностью восстановиться, чтобы помогать команде выигрывать. Все понимают, какие цели у «Ак Барса» в каждом сезоне, — дал первое интервью в составе «Ак Барса» Алексей Марченко.

В ноябре стало известно, что американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт со словацким клубом «Липтовски-Микулаш», чтобы играть в казанском «Ак Барсе». Он подписал контракт с казанским клубом в конце ноября.

Сегодня стало известно, что Дмитрий Юдин подписал новый контракт с «Ак Барсом». Защитник останется в команде до конца сезона 2025/26.

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Айрат Назипов