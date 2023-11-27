Президент России учредил стипендию для проводящих научные исследования аспирантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российский лидер Владимир Путин постановил учредить президентскую стипендию для аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме в российских вузах и проводящих научные исследования в приоритетных научно-технологических областях. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Размер стипендии составит 75 тысяч рублей. Ее будут выплачивать ежемесячно. В год деньги смогут получать не больше 2 тысяч человек.

В документе сказано, что кандидатов на получение стипендий должны определить научные руководители аспирантов и адъюнктов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне правительство России учредило стипендию имени Камиля Валиева — одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. Ее могут получить студенты любого курса магистратуры, студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета и аспиранты.

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Айрат Назипов