В «Нефтехимик» перешел хоккеист из ВХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В нижнекамский ХК «Нефтехимик» перешел нападающий Григорий Селезнев. Трансфер осуществили в рамках договора о спортивном сотрудничестве с «Ижсталью», сообщает пресс-служба «волков».

В январе следующего года новичку татарстанского клуба исполнится 22 года. Воспитанник тамбовского хоккея начинал текущий сезон во Всероссийской хоккейной лиге, где в 29 матчах набрал 10 (5+5) очков. Всего в ВХЛ он провел 62 игры и заработал 20 (8+12) очков.

В клубе пожелали хоккеисту «отличного продолжения сезона и успехов на новом профессиональном уровне».

Две недели назад «Нефтехимик» обменялся игроками с хоккейным клубом «Спартак». В нижнекамскую команду перешел нападающий Герман Точилкин. В обратном направлении уехал вратарь Дмитрий Николаев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов