«Нефтехимик» и «Спартак» обменялись хоккеистами

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Нефтехимик» решил обменяться игроками с хоккейным клубом «Спартак». В нижнекамскую команду переходит нападающий Герман Точилкин, сообщает клубная пресс-служба.

Герман Точилкин является воспитанником «Южного Урала» из Орска. В системе «Спартак» находится с сезона 2022/23 гг. В апреле 2022 года выступал за молодежную сборную России (до 20 лет) на Кубке Черного моря.

В «Спартак» отправляется вратарь Дмитрий Николаев. За сделку «Нефтехимик» получит еще денежную компенсацию. Ее сумма не раскрывается.

Сегодня стало известно, что «Нефтехимик» и нападающий Сергей Купцов расторгли контракт по договоренности сторон. Форвард пришел в «Нефтехимик» в сезоне 2021/22. Всего в составе этой команды он провел 69 матчей в чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

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Айрат Назипов