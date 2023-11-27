Такси в Казани подорожало в октябре на 43,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В октябре 2023 года средняя стоимость поездки в такси составила в Казани 29,44 рубля в расчете на 1 км пути. Как подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цена выросла на 43,5%, или в 1,43 раза.

По отношению к предыдущему месяцу средняя стоимость поездки в казанском такси почти не изменилась. В сентябре она составляла 29,39 рубля в расчете на 1 км пути — рост по отношению к аналогичному периоду 2022-го оценивался в 44%.

В октябре 2023 года средняя стоимость поездки в такси в Казани в расчете на 1 км пути была равна 20,51 рубля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Татарстане в октябре 2023-го средняя стоимость поездки в такси оценивалась в 30,94 рубля в расчете на 1 км пути. Это на 27,3% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

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Татьяна Демина