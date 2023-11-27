Прокуратура Казани нашла запрещенку у осужденных в ИК-5

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Казани обнаружила нарушения в работе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Татарстану. У осужденных нашли запрещенные для хранения предметы, после чего изъяли их, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В адрес руководителя ИК внесли представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства.

Проверяющие осмотрели объекты промышленной зоны, медико-санитарную часть и карантинное помещение. Представитель прокуратуры провел личный прием осужденных, ответил на их вопросы с разъяснением норм законодательства.

Сейчас в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Татарстану отбывают наказание в виде лишения свободы 1 142 лица.

В августе в Татарстане «положенца» колонии №5 приговорили к 20 годам за поборы в составе ОПС. Трех обвиняемых признали виновными в руководстве подразделениями преступного сообщества и вымогательствах на общую сумму 17 млн рублей, еще девятерых — участниками ОПС и исполнителями. За совершенные преступления в составе преступного сообщества 12 подсудимых приговорены к 139 годам за решеткой. Причем с учетом неотбытого наказания по прошлым делам их общий срок еще весомее — 163,5 года колонии.

Подробности дела — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко