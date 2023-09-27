В Татарстане «положенца» колонии №5 приговорили к 20 годам за поборы в составе ОПС

В Зеленодольске финишировал процесс по делу о поборах с зэков и арестантов в СИЗО и колониях Подмосковья, Рязанской области и Татарстана. Трех обвиняемых признали виновными в руководстве подразделениями преступного сообщества и вымогательствах на общую сумму 17 млн рублей, еще девятерых — участниками ОПС и исполнителями, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского горсуда.



За совершенные преступления в составе преступного сообщества 12 подсудимых приговорены к 139 годам за решеткой. Причем с учетом неотбытого наказания по прошлым делам их общий срок еще весомее — 163,5 года колонии.

Самый большой срок — 20,5 года колонии особого режима — получил уроженец Азербайджана Борис Авдиенко с учетом неотбытого срока за разбой и похищение человека по приговору Ростовского облсуда 1999 года. Зеленодольский суд установил: с 2017-го Авдиенко был «положенцем» по свияжской колонии строгого режима №5 (ИК-5), расположенной в Зеленодольском районе Татарстана, и непосредственным организатором преступлений в этом учреждении.

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В ИК-5 отбывали наказание шестеро из 13 потерпевших по данному делу. Для их убеждения преступники использовали силу и угрожали переводом в низшие тюремные касты, убийством и расправой над родственниками.

По версии МВД и Генпрокуратуры, в татарстанской колонии Авдиенко был доверенным лицом беглого вора в законе Реваза Кахмазова, он же Резо Лоткинский и Тбилисский. Самого Кахмазова заочно обвиняют в создании тюремного ОПС, полагая, что именно ему за границу направляли часть собранных с осужденных и обвиняемых средств.

Никто из подсудимых вину не признал. Приговор уже обжалован и осужденными, и прокуратурой. Заметим, что прокуроры республики и Зеленодольска в процессе согласовывали свою позицию с коллегами из Москвы, поскольку обвинение утверждала Генпрокуратура. Она же осуществляла надзор за следствием — дело находилось в центральном аппарате МВД России.

Подробности дела — в материале «Реального времени».